Суббота без воды: в пяти районах Харькова отключено водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 14.11.20 г.

А также;

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 14.11.20 г.; ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.20 г.

Киевский район:

пер. Помяловского (ч/с), ул. Сумская, 6 до 20:00 14.11.20 г.

Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 242 (п. №3) до 20:00 14.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ярославская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.20 г.