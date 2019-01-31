Субсидия-2019: кто сможет получить льготу на коммуналку "живыми" деньгами?

Два механизма монетизации субсидии, наличный и безналичный, должны заработать уже с 1 марта, если соответствующее постановление примут в ближайшее время. Анонсировали такие изменения в Минсоцполитики. Харьковчане говорят, пока не понимают каким образом будет действовать новый порядок начисления льготы. Часть горожан хотели бы получать ее "живыми" деньгами, других устраивает безналичный вариант.

Татьяна:

От как подали документы, все сейчас данные есть в налоговой, поэтому, стоять где-то в очереди, открывать какие-то счета. Куда, что, это нам голову вообще задурят.

Владимир:

Понимаете, когда деньги человеку дают на руки, все-таки, у него есть какой-то стимул сэкономить или еще что-то. А когда это где-то там и он не знает, о чем идет речь, совсем уж как-то подпольно, а когда он имеет деньги, ему удобнее распоряжаться ими.

Безналичный порядок будет действовать для тех, кто подал документы на получение субсидии с 1 января. Этим правом уже воспользовались более 3 тысяч семей, рассказывают в Департаменте социальной политики ХОГА. Минсоцполитики перечислит средства "Ощадбанку", после чего их будут распределять на оплату "коммуналки". Информировать о поступлении денег, использовании их и остатке субсидиантов будут с помощью SMS-сообщений. Если новое постановление, анонсированное Министерством, будет принято, параллельно заработает наличный механизм монетизации. Более 200 тысяч харьковских семей смогут, начиная с 1 марта, получить льготу на коммунальные услуги, начисленную за февраль, "живыми" деньгами. Это касается всех, кто оформил субсидию до 31 декабря 2018 года, отметил директор профильного департамента ХОГА Юрий Шпарага. Выдавать деньги будут также в отделениях «Ощадбанка».

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Їм прийде повідомлення з "Ощадбанку" із запрошенням підійти у відділення за місцем проживання, в будь-яке відділення зручне для отримування субсидії, відкрити там рахунок і отримати готівкою кошти. Після чого тим громадянам, які скористаються, їх 260 тисяч, правом готівкового розрахунку, вони повинні ці кошти взяти і оплатити комунальні послуги.

В самом "Ощадбанке" рассказывают, к монетизации готовы, поскольку не впервые принимают участие в государственных проектах и ​​опыт по выплатам социальной помощи и пенсий значительному количеству клиентов есть. Благодаря обширной сети - а это более 3 тысяч отделений - нагрузку банк выдержит, подчеркивают в пресс-службе. В профильном департаменте облгосадминистрации говорят, монетизация льгот и субсидий в наличной форме будет мотивировать людей экономить энергоресурсы, ведь сэкономленные средства они смогут потратить по своему усмотрению.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Основний посил, який сьогодні уряд посилає проектом цієї постанови - це змусити населення заощаджувати енергоресурси, економлячи ресурс той, який їм надано, тобто маючи кошти в руках, зекономте нергоресурс і зекономте кошти на себе. Все, що зекономили, громадянин має право витрачати будь-куди. Готівкова форма не є обмеженою і не вводить обмежень для використання зекономлених коштів.

По словам чиновников, временно будут существовать две формы расчетов. Затем останется та, которая станет более удобной и для получателей субсидий, и для поставщиков услуг.