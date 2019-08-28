 

Суд арестовал Богатыреву с правом внесения залога

28 августа 2019 г. 18:20
Источник: УНИАН
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 6 млн грн.

Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемой... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - сказала судья.

Как сообщалось ранее, 27 августа пограничники задержали Богатыреву в аэропорту "Киев" ("Жуляны"). В октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года экс-министр находилась в международном розыске Интерпола.

Печерский райсуд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста. В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, "поскольку они якобы усматривают в преследовании политику".

По данным Генпрокуратуры, в отношении Богатыревой применяется процедура заочного осуждения.

Сегодня, 28 августа, прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд ходатайство относительно решения вопроса о применении к Богатыревой ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.
 

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