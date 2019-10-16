 

Суд арестовал харьковчанина, который был боевиком "ЛНР"

16 октября 2019 г. 13:36
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В Северодонецке суд отправил под стражу харьковчанина, которого подозревают в участии в террористической группе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По материалам следствия, в августе 2014 уроженец Харькова добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «2-й артиллерийской батареи батальона «Заря». После зачисления в ряды боевиков мужчина прошел обучение по боевой подготовке и получил в качестве оружия автомат Калашникова.

В составе вооруженного подразделения силового блока террористической организации «ЛНР» злоумышленник участвовал в обстрелах украинских территорий и боевых действиях на территории линии соприкосновения в Луганской области.

Кроме того, по приказу псевдоруководителей незаконного вооруженного формирования боевик был обязан рассчитывать средства поражения при осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам, которые задействованы в АТО.

За прохождение «военной службы» в так называемом батальоне «Заря» боевик ежемесячно получал денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.

На данный момент харьковчанину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

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