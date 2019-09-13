Суд арестовал харьковчанина, подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Орджоникидзевский районный суд арестовал 34-летнего харьковчанина на 60 суток без права внесения залога.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме с учетом специфики и обстоятельств дела.

Напомним, 11 сентября около 14.00 12-летняя харьковчанка возвращалась из школы домой. Посреди дороги на нее набросился подозреваемый. Он ударил ее в лицо и затащил в кусты. Затем изнасиловал ребенка и ушел.

Потерпевшая сама добралась домой. Уже там вызвали скорую и полицию.

По предварительным данным, злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему утвердили подозрение по ч. 4 ст.152 УК Украины.

За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.