Суд арестовал харьковчанина, подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Орджоникидзевский районный суд арестовал 34-летнего харьковчанина на 60 суток без права внесения залога.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме с учетом специфики и обстоятельств дела.
Напомним, 11 сентября около 14.00 12-летняя харьковчанка возвращалась из школы домой. Посреди дороги на нее набросился подозреваемый. Он ударил ее в лицо и затащил в кусты. Затем изнасиловал ребенка и ушел.
Потерпевшая сама добралась домой. Уже там вызвали скорую и полицию.
По предварительным данным, злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ему утвердили подозрение по ч. 4 ст.152 УК Украины.
За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.