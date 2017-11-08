Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и Сергея Чеботаря

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Они являются подозреваемыми в деле о закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована", - сообщил Українським Новинам заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

В 2014 году Александр Аваков купил квартиру в Киеве площадью 375,2 кв. м.

Напомним, неделю назад детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства. САП обжаловала меру пресечения подозреваемым.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД обсуждает с человеком, похожим на экс-замминистра Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.

Глава МВД Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков.