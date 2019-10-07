Суд арестовал Пашинского без права залога

Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Соответствующее решение зачитала судья Олеся Батрин. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР ранее просили суд отправить Пашинского под стражу без права внесения залога.

Судья добавила, что Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

Отметим, что Государственное бюро расследований просило суд взять экс-нардепа под стражу без права внесения залога.

"Господин Портнов и эта судья сегодня сделали Путину подарок на день рождения. С чем я их и поздравляю. Но мы будем бороться", - заявил Пашинский.

Его адвокат Андрей Федур отметил, что экс-нардепу в тюрьме угрожает опасность.

"Это сделано с целью физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО", - добавил он.

РБК-Украина писало, что три дня назад ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Как сообщается, нардеп стрелял в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Это событие произошло два года назад. Под Киевом в 2017 году у нардепа был словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района. Тогда в Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".