Суд арестовал подозреваемого в развращении подростков на Харьковщине

06 августа 2020 г. 8:50
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47-летнему задержанному подозреваемому  в развращении несовершеннолетних мальчиков  суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 50 000 гривен. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним,  47-летнего мужчину разоблачили в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть. Он регистрировался под видом молодого парня, знакомился с юными пользователями и налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время злоумышленник постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия в отношении подростков.

Следователям Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас полицейские устанавливают вероятных жертв обидчика и обращаются ко всем гражданам с просьбой немедленно сообщать любую информацию по этому поводу по телефону 102 или другим удобным способом.

 

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