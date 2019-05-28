Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве однокурсницы

Суд взял под стражу без права внесения залога 53-летнего жителя Изюма, которого подозревают в убийстве 51-летней харьковчанки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 26 мая, утром житель Чугуева случайно увидел у забора одной из баз отдыха женское тело, прикрытое камнями. О страшной находке он сообщил в полицию.

Уже в тот же день правоохранители установили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, мужчина и женщина - бывшие одногруппники. На базу они приехали на встречу однокурсников одного из высших учебных заведений Харьковщины.

По данным следствия около 4 утра 26 мая мужчина и женщина вдвоем продолжили праздновать встречу в беседке возле базы отдыха. Там между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник избил бывшую одногруппницу кулаками по голове и лицу.

Затем он схватил женщину руками за шею и задушил.

Чтобы скрыть свое преступление, мужчина решил спрятать тело - он его оттащил к забору и прикрыл камнями.

По делу назначены судебные экспертизы.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.