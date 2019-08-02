 

Суд арестовал водителя, который сбил мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места ДТП

02 августа 2019 г. 15:25
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Суд арестовал водителя, который наехал на мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 115 000 гривен. 

Напомним, ДТП произошло 27 июля около 9:40 на Пролетарском шоссе в Змиеве. Водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на мужчину, который двигался по обочине дороги на инвалидной коляске. 

От полученных травм пострадавший скончался. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.  Полицейские установили его местонахождение и задержали. Выяснилось, что злоумышленник скрывался от следствия в Сумах.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

 

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