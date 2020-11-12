Суд арестовал задержанного за убийство в харьковском ресторане

12 ноября 2020 г. 19:42
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Суд арестовал задержанного за убийство мужчины в харьковском ресторане подозреваемого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник отправился в следственный изолятор на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 1 ноября 2020 в ресторане по улице Ярослава Мудрого подозреваемый вместе с группой неустановленных лиц нанесли смертельные ранения мужчине, который открыл по ним стрельбу из пистолета. 

Подозреваемый нанес стрелку две колото-резаные раны левого и правого бедра неустановленным предметом и повредил ему бедренную артерию. 37-летний харьковчанин умер от острой кровопотери. 

Как сообщалось, 32-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 

Досудебное расследование продолжается. Следствие также устанавливает личности других злоумышленников и их местонахождение.  

 

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