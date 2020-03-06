Суд арестовал заочно командующего Внутренними войсками и главу СБУ времен Януковича

Суд заочно арестовал командующего Внутренних войск Шуляка и главу СБУ Якименко времен Януковича.

Печерский районный суд Киева 4 марта заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-главу СБУ Александра Якименко, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отметим, что двух руководителей правоохранительных органов подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Сообщается, что бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, предположительно, на территории РФ, в связи с чем они объявлены в розыск.

"Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и позволят применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения", - пояснили в прокуратуре.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуются обстоятельства организации экс-президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.