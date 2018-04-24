Суд допросил всех свидетелей обвинения по делу о ДТП на Сумской. Подробности.

Молодые люди свидетельствовали участникам процесса о том, что они видели 18 октября 2017-го. Оба рассказали, что сам момент аварии не зафиксировали, услышали только хлопок.

Так, 17 летний Алексей Шапошников во время ДТП шел на маршрутное такси, и еще до аварии видел как машина Зайцевой летела с бешеной скоростью, а Геннадий Дронов начал движение на желтый свет светофора. Шапошников предположил, что скорость Лексуса была около 100 километров в час:

Алексей Шапошников, свидетель ДТП

Я иду в сторону Сумской и вижу - машина быстро едет , я не помню свет светофора, точно не зелений был, потом я быстро оборачиваюсь налево и там на перекрестке был желтый по-моему, и я услышал бах сильный, и у меня был шок, я остановился посмотрел, и мы побежали , и там был Лексус первернутый, мы с мужчинами начали его переворачивать… Ну километров 100 в час

После допроса свидетелей сторона обвинения предложила допросить в суде водителя Фольксвагена Геннадия Дронова, однако тот отказался свидетельствовать, сказав, что не готов. Поэтому суд принял в дальнейшем такой порядок действий: изучение всех необходимых экспертиз, документов и вещественных доказательств. Никто не был против такого порядка ведения дела:

Игорь Омельченко, представитель обвинения

З допитом свідків ми сьогодні закінчили, переходимо до іншої стадії - вивчення речових доказів по справі. Це не позбавляє права в подальшому, в процесі при вивченні документів викликати можливих інших свідків. Це буде в порядку доповнення після закінчення стадії вивчення речових доказів.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Як і було зазаначено раніше в нашій позиції, що після допиту всіх свідків, яких ми вважаємо необхідним допитати, а саме експертів, спеціалістів, які залучалися до кримінального провадження, тоді ми будемо надавати свої пояснення. Оскільки в сьогоднішньому засіданні вже з"явилася нова швидкість Лексусу - 100 км на годину. Ну чомусь в обвинувальному акті це не відображено. Тому постає багато питань, тому, щоб не спотворити наші показання, тому ми будемо давати їх останніми.

Напомним, по делу 10 томов. Следующее заседание назначили на 11 мая.