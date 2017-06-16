Суд готов предоставить экс-президенту Януковичу охрану в Украине

16 июня 2017 г. 12:04
Источник: УНИАН
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Оболонский райсуд Киева предоставит охрану бывшему президенту Виктору Януковичу в Украине, если его защита будет ходатайствовать об этом.

Такое заявление сделал судья Владислав Девятко на подготовительном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича, отвечая на одно из ходатайств защиты.

В ходе заседания защитник Игорь Федоренко призвал суд включить в дело постановление Печерского райсуда Киева от 24 апреля 2017 года, которое якобы подтверждает статус Януковича как пострадавшего в результате покушения. "Это постановление имеет значение для подтверждения уважительности причин неявки на судебное заседание", - пояснил защитник.

Судья отметил, что защитники "не обращались с ходатайством об обеспечении безопасности" Януковича для участия в заседании украинского суда.

"Если такое ходатайство поступит, суд его удовлетворит и предоставит охрану ...", - сказал Девятко и добавил, что защита не обращалась с этим ни в суд, ни в прокуратуру.

Впрочем, суд удовлетворил ходатайство защиты - и включил в дело постановление Печерского райсуда.

Позже адвокат Федоренко сказал, что защиту Януковича в Украине обеспечить невозможно, поэтому он переехал в Россию, и единственный способ его участия в судебном заседании - дистанционно, через суд в России.

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