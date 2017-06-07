Суд Харькова продлил арест антимайдановца "Топаза" до августа

Киевский районный суд Харькова продлил содержание под стражей известного активиста "антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа.

Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин. По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца - до 6 августа включительно.

Адвокат сообщил, что во время судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались. Александр Шадрин отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом состава коллегии.