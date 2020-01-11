Суд избирает меру пресечения харьковчанину, задержанному за покушение на экс-разведчика ВСУ

Сегодня, 11 января, Киевский районный суд избирает меру пресечения фигуранту дела о покушении на экс-разведчика ВСУ.

Прокуратура требует избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Также обвинение будет заявлять ходатайство о заседании в закрытом режиме.

Причина - тайна следствия и наличие свидетелей, имена которых нельзя разглашать на данный момент.

Адвокат подозреваемого настаивает на круглосуточном домашнем аресте с применением электронного браслета.

Напомним, контрразведка Служба безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ.

Злоумышленника с взрывчаткой задержали в ​​доме по проспекту Московскому, где проживал экс-разведчик.

По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.