Суд избрал меру пресечения главе администрации Новобаварского района Татьяне Цибульник

20 июля 2018 г. 15:00
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Сегодня в Червонозаводском райсуде избирали меру пресечения главе администрации  Новобаварского района Харькова Татьяне Цибульник.

Решением суда в отношении Татьяны Цибульник избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок до 21 августа (по сроку расследования).

Об этом сообщила  пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Напомним, харьковскую чиновницу подозревают в декларировании неправдивой информации, в частности, в том, что она не указала в декларации ювелирные изделия на сумму более 600 тысяч гривен.

На избрании данной меры пресечения одиозной чиновнице настаивала прокуратура.

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