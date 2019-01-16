Суд избрал меру пресечения мужчине, который выбросил из окна своего маленького сына (видео)

Суд рассмотрел представление обвинения по делу отца , который на днях в Башкировке Чугуевского района ночью выбросил из окна квартиры своего маленького сына.

Прокуратура просила взять подозреваемого под стражу .

Суд ограничился запретом мужчине на общение с семьей и отпустил его под домашний арест к его родителям.

В суде подозреваемый пояснил, что действовал под влиянием дурного сна, и на его защиту встала жена, утверждая, он образцовый отец и муж.

"Никогда агрессии со стороны мужчины не видела, ни в чем! Он образцовый отец и любящий человек", - заверила Оксана Ляшенко.

Сам подозреваемый подтвердил, что не понимал своих действий.

"Мне во сне - вот так спасал. Мне казалось, какая-то угроза идет моему ребенку", - пояснил Виталий Ляшенко.

Как сообщалось, все произошло ночью в селе Башкировка на Харьковщине. Мужчина

выбросил 5-летнего мальчика прямо в окно .

Ребенок упал на снег и лишь чудом выжил, отделавшись ушибами.

Экспертиза показала, что мужчина был нетрезв.