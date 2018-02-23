Суд избрал меру пресечения педофилу-рецидивисту, пытавшемуся похитить ребенка в Дергачевском районе

23 февраля 2018 г. 16:50
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Суд избрал меру пресечения рецидивисту-извращенцу, который пытался  похитить на улице 9-летнего мальчика.

Его взяли под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

 45-летнему мужчине, которому инкриминируется похищение ребенка (ч. 2 ст. 146 УК Украины), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, подозреваемый уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Напомним, 21 февраля вечером в одном из сел района мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной школы, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию.

 

 

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