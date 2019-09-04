Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на журналистов в Золочеве

Золочевский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о незаконной масштабной вырубке лесов в регионе.

"Суд избрал меру пресечения, как и ходатайствовала прокуратура, в виде личного обязательства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 30 августа двоим подозреваемым, которым помимо препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.171 УК) инкриминируется угроза или насилие в отношении журналиста (ч.2 ст.345-1 УК), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 28 августа в эфире канала "112 Украина" журналист Олег Решетняк сообщил, что на его съемочную группу произошло нападение, когда они снимали материал о незаконной вырубке столетних дубов в Харьковской области, пресечь которую требовал президент Украины Владимир Зеленский. По словам журналиста, агрессивно настроенные люди заблокировали автомобиль журналистов, спустили колеса и угрожали Решетняку и его операторам.

Во время прямого включения журналиста на него напали. Позднее телеканал сообщил, что Решетняка избили. Он получил ушиб спины, почки, а также синяки на лобной части головы и лице.

На следующий день полиция объявила о подозрении трем участникам конфликта (работникам лесоперерабатывающего предприятия). Двое из них были задержаны.

Всем троим подозреваемым инкриминируется ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Двоим также объявлено о подозрении ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.