Суд избрал меру пресечения в деле "харьковских каннибалов"

В Орджоникидзевском районном суде избирали меру пресечения для сына и отца, Костюковых, которых обвиняют в том, что они убили бывшего сотрудника полиции и употребляли в пищу его мясо, чтобы избавиться от тела. Сейчас подсудимые просят отпустить хотя бы Костюкова-старшего, ведь, по их словам, у него прогрессирующий цирроз печени и он быстро теряет вес.

Ярослав Костюков, обвиняемый

Прошу отправить отца под домашний арест, потому что он очень сильно похудел, сильная потеря веса и это пагубно влияет на здоровье. Дальше все будет только ухудшаться. В итоге - дальнейшее похудение, в итоге - сброс веса, и здоровье может просто не выдержать. Прошу принять во внимание.

Сторона защиты же просит суд отпустить под домашний арест и Костюкова-младшего, поскольку, по их мнению, с начала следствия прошло более полугода, а прокуратура так и не доказала риски, из-за которых подсудимых держат под стражей.

Александр Олейник, адвокат Костюкова-младшего

Прокурор не довела ті обставини, ті ризики, на які вона посилається у своєму клопотанні, ми зазначили у суді, що з плином часу ризики зменшуються. Так що, враховуючи ці обставини та особу обвинуваченого, те, що він раніше не судимий та має постійне місце проживання, так що з цих обставин ми просили суд змінити запобіжний захід.

В прокуратуре же требуют продлить содержание под стражей, объясняют - преступление, в котором обвиняют Костюковых, слишком тяжкое, чтобы так просто отпускать их под домашний арест. Тем более, по мнению обвинения, они могут повлиять на свидетелей.

Оксана Карнаух, прокурор в деле

По-перше, на сьогоднішній день обвинувачені, вибачте за тавтологію, обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, щодо якого передбачено покарання в тому числі і у вигляді довічного позбавлення волі, наразі не допитані усі свідки у кримінальному провадженні, перебуваючи на свободі. Моя мотивація була такою, що особи можуть уникнути їх відправки до суду, перешкоджати іншим чином вчиненню судового розгляду, та можуть бути вчинені інші кримінальні правопорушення

Суд, заслушав стороны, удаляется в совещательную комнату. Подсудимый между тем пишет ходатайство к представителям СИЗО по поводу медицинского обследования.

Вернувшись в зал заседания, судьи выносят вердикт - продлить меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого решают с помощью видеосвязи на следующем заседании также допросить свидетеля, который хотя и не был очевидцем преступления, однако может предоставить характеристики обоим Костюковым.