Суд Линча и трамвайный дрифт с пострадавшими. Выходные в Харькове не прошли без ДТП и погони

Момент схода с рельсов трамвая пятого маршрута заснял видеорегистратор, установленный в одной из машин, которая ехала позади транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло здесь на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова. Дорогу не поделили автомобиль тойота и трамвай пятого маршрута. Без пострадавших не обошлось

По предварительным данным Укртрансбезопасности, из-за неработающего замыкателя стрелки, второй вагон трамвая сошел с рельсов и задел Тойоту Приус, за рулем которого была женщина. В салоне автомобиля также находилась и ее четырехлетняя дочь. Обоим пострадавшим понадобилась помощь медиков - их госпитализировали. А вот местные жители говорят, такое зрелище их, конечно, поразило, однако, этого следовало ожидать, учитывая состояние городского электротранспорта.

Алина, местная жительница

Ну, это ведь не первый раз-это постоянно. Трамваи то загораются, то с рельс сходят ... ну, это постоянно. В основном. Это все на кругах, на поворотах. - Сами пользуетесь трамваями? - Да, к сожалению. Комментарии, ну блин, а какие у нас трамваи ... у нас есть пару польских вот этих трамваев - единственных нормальных. Все остальные раздавленные, разваленные. Поэтому имеется, плохие у нас услуги

Руслан, местный житель

А вот здесь, вот здесь аварии постоянно, можете любого спросить - возле велозавода- это мертвая точка. - А здесь? - здесь всегда нормально, всегда … ну, очень-очень редко. - То есть, вы удивлены? - Конечно, трамвай дрейфует - это жесть

Получить ответ относительно чрезвычайного происшествия в мэрии сегодня не удалось. В пресс-службе направили в департамент транспорта и связей, где ни по одному номеру телефона, который есть в открытом доступе, журналистам АТН не ответили. В полиции же сообщили, подробности этого ДТП выясняет следственно-оперативная группа. А вот в Индустриальном районе суд Линча чуть не устроили над водителем в нетрезвом состоянии, которого остановили патрульные. Экипаж заметил автомобиль Audi, водитель которого нарушал правила дорожного движения и не реагировал на требования копов остановить машину. Когда нарушителя таки догнали - патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, а вот неравнодушные прохожие пытались достать водителя с заднего сиденья машины полицейских. В присутствии свидетелей водитель отказался в законном порядке проходить проверку на драгере. На него патрульные составили два административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение водителем требования об остановке. В дальнейшем материалы передадут в суд

