"Суд Линча" по-харьковски? В полиции прокомментировали инцидент с мужчиной, которого привязали к дереву

Как сообщалось, вчера на улице Большая Панасовская в Харькове местные жители привязали к дереву скотчем мужчину, которого они подозревают в кражах.

При этом мужчине тем же скотчем заклеили глаза и рот.

Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях, а затем и в СМИ.

В харьковской полиции прокомментировали инцидент.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 ноября в 04.47 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит мужчина, привязанный к дереву.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Они выяснили, что к дереву был привязан 23-летний харьковчанин.

Со слов парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву.

Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал.

Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Информация о событии внесена в журнал единого учета правонарушений.

Проверка продолжается.