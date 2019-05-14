Суд наказал рецидивиста, который крушил топором и камнями автомобили

14 мая 2019 г. 11:59
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В Харьковской области осудили 49-летнего изюмчанина, которого признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

Как установлено, в ночь с 7 на 8 марта этого года в Люботине неоднократно судимый мужчина разбил камнями несколько автомобилей, припаркованных возле многоэтажных домов.

Осужденный только в декабре прошлого года освободился из мест лишения свободы после 8 летнего тюремного заключения за разбой. 

Мужчина приехал в Люботин якобы искать работу. Однако трудоустроиться ему не удалось, поэтому он гулял по городу и распивал спиртное. 

По его словам, именно в это время мимо проезжал автомобиль, который на большой скорости въехал в лужу и испачкал ему одежду. 

Как пояснил мужчина, такая ситуация вызвала у него вспышку агрессии, которую он обратил на припаркованные машины в одном из дворов города. 

Нетрезвый злоумышленник разбивал камнями зеркала и стекла автомобилей. Затем он нашел топор и повредил им еще несколько машин. Всего злоумышленник разбил 6 автомобилей. 

Один из пострадавших от действий злоумышленника владельцев автомобилей вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители сразу задержали правонарушителя.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева, хулигана приговорили к 3 годам ограничения свободы.

 

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