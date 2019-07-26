Суд наказал уличного хулигана, который пытался откупиться от патрульных

Суд вынес приговор 27-летнему харьковчанину, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковсчкой области, в начале мая этого года мужчина гулял по городу вместе с друзьями. Компания была навеселе. Проходя мимо Харьковского театра для детей и юношества нетрезвый злоумышленник ради развлечения выбил локтем окно в здании.

Это увидели патрульные, которые остановили правонарушителя и его друзей.

Правоохранители объяснили мужчине, что его действия подпадают под ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник пытался откупиться от полицейских. Он предложил командиру взвода патрульной полиции 1 тысячу гривен, чтобы беспрепятственно покинуть место происшествия. От неправомерной выгоды патрульные отказались и сообщили об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».

Согласно приговору суда харьковчанину назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8,5 тысяч гривен.