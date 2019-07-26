 

Суд наказал уличного хулигана, который пытался откупиться от патрульных

26 июля 2019 г. 14:00
1 просмотр

Суд вынес приговор 27-летнему харьковчанину, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковсчкой области, в начале мая этого года мужчина гулял по городу вместе с друзьями. Компания была  навеселе. Проходя мимо Харьковского театра для детей и юношества нетрезвый злоумышленник ради развлечения выбил локтем окно в здании. 

Это увидели патрульные, которые остановили правонарушителя и его друзей. 

Правоохранители объяснили мужчине, что его действия подпадают под ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник пытался откупиться от полицейских. Он предложил командиру взвода патрульной полиции 1 тысячу гривен, чтобы беспрепятственно покинуть место происшествия.  От неправомерной выгоды патрульные отказались и сообщили об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».

Согласно приговору суда харьковчанину назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8,5 тысяч гривен. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.