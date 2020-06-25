Суд наказал женщину, которая пыталась нелегально попасть в Россию через границу на Харьковщине

На Харьковщине за попытку нелегального пересечения государственной границы с РФ задержали гражданку Украины.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, вчера по информации участкового инспектора пограничной службы, недалеко от железнодорожной станции Тополи пограничный наряд задержал женщину, которая шла пешком вдоль железнодорожного пути.

Таким образом она пыталась незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения границы женщину привлекли к административной ответственности. По решению суда на нее наложен штраф в размере 3400 гривен.