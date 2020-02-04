Суд не отправил в СИЗО подозреваемого в выводе денег теплосетей

Суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей для директора ООО «Полтавский строительный центр», которого подозревают в выводе миллионов гривен на фиктивные фирмы в рамках кредитной программы Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщает "Харьковский антикоррупционный центр".

КП "Харьковские тепловые сети" в рамках проекта по международным банком заключило договоров на общую сумму 107,59 млн долларов. Среди подрядчиков является АБ "Аксис Индастриз".

Это предприятие в свою очередь в апреле 2018 заключило договор субподряда стоимостью 4,01 млн гривен с ООО "Полтавский строительный центр".

За период с января по октябрь 2018 полтавской фирме перечислили 3,27 млн гривен. Однако, по сведениям правоохранителей, реально работы не были выполнены по этому договору.

Также известно, что ЧП "Полтавский строительный центр" привлекало ООО "Будмонтажреконструкция" и ООО "БК Артбуд" в качестве субподрядных организаций.

ООО "БК Артбуд" имеет признаки фиктивности, а ООО "Будмонтажреконструкция" фигурирует в уголовном производстве по хищению бюджетных средств на выполнении подрядных работ в Волчанской центральной районной больнице.

Владельцем и руководителем ЧП "Полтавский строительный центр" был житель Люботина Игорь Марков.

Прокуратура сообщила о подозрении директору ЧП "Полтавский строительный центр" и требовала мера пресечения в виде содержания под стражей, но судья Московского райсуда Харькова решил, что домашнего ареста будет достаточно.