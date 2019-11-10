Суд не состоится: Мазура передали на поруки консулу

Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится – украинца передали на поруки консулу.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Раньше запланированного судебного заседания не будет.

“Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки генконсула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве”, — сообщила Денисова.

Она отметила, что сейчас прилагается максимум усилий для возвращения Мазура домой и не превращение его в заложника “политической мести РФ”.

“Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается”, — подчеркнула она.

Отметим, в 16 часов в Люблине должен был состояться суд по избранию меры пресечения украинцу, ветерану АТО Игорю Мазуру, задержанному 9 ноября на польской границе по запросу России.