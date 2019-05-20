Суд не удовлетворил апелляцию горсовета по палатке на площади Свободы

Перед началом апелляции по делу палатки на площади Свободы активисты исполняют государственный гимн.

Его пытается перекричать судья, оглашая начало заседания.

Заседание буквально сразу переносят в большой зал - чтобы уместились все желающие. Кроме этого, стороны имеют возможность ознакомиться с апелляционной жалобой - по словам стороны ответчика, им эту жалобу просто не прислали.

Активисты же разворачивают баннер "Все для победы" - такой же висел на самой палатке, пока утром неизвестные не попробовали его поджечь.

Позиция горсовета стороне ответчика видится недостаточно обоснованной, ведь, по их мнению, самой палатки они почти не касаются - согласно прошению горсовета, ограничить доступ к палатке и запретить ставить палатки на площади должны мужчине, подавшему заявление о митинге - господину Лебедю.

Объяснить, почему именно ему должны запретить заходить в палатку, и как это поможет коммунальщикам отремонтировать теплосети, представитель горсовета отказывается.

Суд после совещания постановляет оставить палатку, и активисты приветствуют это решение аплодисментами.

Заканчивается заседание так же, как и началось - исполнением гимна.