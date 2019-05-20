Суд не удовлетворил апелляцию горсовета по палатке на площади Свободы

20 мая 2019 г. 21:25
Автор: Андрей Несмиян
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Перед началом апелляции по делу палатки на площади Свободы активисты исполняют государственный гимн.

Его пытается перекричать судья, оглашая начало заседания.

Заседание буквально сразу переносят в большой зал - чтобы уместились все желающие. Кроме этого, стороны имеют возможность ознакомиться с апелляционной жалобой - по словам стороны ответчика, им эту жалобу просто не прислали.

Активисты же разворачивают баннер "Все для победы" - такой же висел на самой палатке, пока утром неизвестные не попробовали его поджечь.

Позиция горсовета стороне ответчика видится недостаточно обоснованной, ведь, по их мнению, самой палатки они почти не касаются - согласно прошению горсовета, ограничить доступ к палатке и запретить ставить палатки на площади должны мужчине, подавшему заявление о митинге - господину Лебедю.

Объяснить, почему именно ему должны запретить заходить в палатку, и как это поможет коммунальщикам отремонтировать теплосети, представитель горсовета отказывается.

Суд после совещания постановляет оставить палатку, и активисты приветствуют это решение аплодисментами.

Заканчивается заседание так же, как и началось - исполнением гимна.

 

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