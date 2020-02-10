Суд не увидел в действиях Сосницкого правонарушений

10 февраля 2020 г. 16:00
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Суд оправдал Антона Сосницкого, который устроил "фаер-шоу" под стенами Харьковской обладминистрации. Об этом сообщили в "Антикоррупционном блоке участников АТО".

Напомним, 23 января около 17:45 под здание обладминистрации приехал глава "Антикоррупционного блока участников АТО" Антон Сосницкий, залез на капот автомобиля и развернул плакат с текстом "Верните безопасность!". В это время один из его побратимов зажег фаера. Активисты требовали от руководителя ХОГА Алексея Кучера обратить внимание на проблему аварий с участием "евроблях", владельцы которых могут уйти от ответственности. 

Полиция открыла уголовное дело по статье 296 УК Украины ("хулиганство"), однако вскоре его переквалифицировали в два административных производства: по факту нарушения порядка проведения митингов и мелкого хулиганства. В конце прошлой недели Киевский районный суд принял решение о том, что в действиях активиста отсутствует состав правонарушений.

 

 

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