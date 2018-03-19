Суд обязал правоохранителей продолжить расследование дела об избиении антикоррупционера Евгения Лисичкина

Официальное письмо с сообщением о закрытии дела о нападении на антикоррупционера Евгения Лисичкина, его адвокат получил в начале марта. Как сообщали Новости АТН, неизвестные избили активиста в сентябре прошлого года, возле его дома по улице Коцарской. Потерпевший рассказывал, что двое неизвестных подкараулили его утром, когда он выходил из подъезда, потом ударили по голове, повалили на землю и начали бить, угрожая расправой. Евгений получил ушибы головы и грудной клетки. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». И даже объявили о возможном раскрытии преступления в ближайшее время, мол, нашлись подозреваемые. Но вскоре закрыли дело, не сообщив об этом потерпевшему. Такими действиями правоохранителей представители активиста возмущены, поэтому решили оспорить их в Ленинском районном суде. Заслушав доводы адвоката и потерпевшего, а также изучив материалы дела, следственный судья принял решение постановление отменить.

Олег Федоров, адвокат Евгения Лисичкина:

Нашу скаргу було повністю задоволено. Постанова скасована і на сьогоднішній день матеріали будуть направлені до відділу поліції для продовження розслідування данного провадження.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области отметили, что решение суда правоохранители исполнят в обязательном порядке, проведение следственных действий начнется сразу после того, как полицейские получат решение суд. Тем временем, адвокат Лисичкина и сам потерпевший надеются на более тщательное и всестороннее расследование, ведь считают, что постановление о закрытии уголовного производства, полученное ими ранее, было безосновательным.

Евгений Лисичкин, активист общ.орг. "Харьковский антикорупционный центр":

Звісно, що у нас є надія, що будуть проведені ті слідчі дії, знову допити тих фігурантів, які проводилися, тому що нічим не підтвердилися і не спростувалися слова тих фігурантів, які давали покази. тим більше, що двоє з них прийшли самі в полцію. сказали, що вони нанесли тілесні ушкодження, але пр ицбому слідчі закривають це кримінальне провадження.

Евгений Лисичкин стал не единственным членом Харьковского антикоррупционного центра, на которого было совершено нападение. В прошлом году, в конце августа от рук неизвестных также пострадал коллега Лисичкина – Дмитрий Булах, однако нападавшие до сих пор не найдены.