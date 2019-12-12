Суд огласил приговор обвиняемому в двойном убийстве на Салтовке: подробности из зала суда

Окровавленные тела погибших и их раненую дочь в квартире дома на Академика Павлова 24 июня прошлого года обнаружила соседка. Уже через несколько часов по подозрению полицейские задержали знакомого убитых супругов - сорока двухлетнего Константина Безрука. В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов. Мужчина вел себя неадекватно.

Так же, как и сегодня, при объявлении приговора. Утверждает, осуществить выстрелы у Олега Соловьева и его жену Яну был вынужден из-за того, что они будто бы "не люди, сатан и сатана". Кроме этого, поили его магической водой и проводили эзотерические сеансы.

Константин Безрук, обвиняемый в убийстве

При помощи дьявола они сделали этот обряд … он помогает сущности, а кто может освободить от этого… может освободить только господь всевышний, господь наш. Который ко мне пришел и сказал, он послал мне ангела, который мне сказал, что мне с ними делать

Осенью прошлого года обвиняемого по заключению психиатрической проверки в Днепре признали невменяемым. Однако в прокуратуре тогда не согласились с этим выводом, и ходатайствовали о повторной экспертизе в Киевском медучреждении. Чтобы выяснить действительно ли у мужчины психическое расстройство, или это ничто иное чем выбранная им линия защиты.

Станислав Муратов, прокурор

Перша експертиза дійсно поставила висновок згідно якого у Безрука була тяжка психіатрична хвороба, однако за всі ці сукупності ми дійшли до висновку, що він може керувати своїми діями

Сторона государственного обвинения просит у Фемиды максимального наказания для Безрука в виде пожизненного заключения, отмечает прокурор. Учитывая это, дело рассматривается в составе суда присяжных.

Наталья Бородина, судья Киевского районного суда

На підставі частини 1-ї частини … за сукупністю злочинів, шляхом покарання більш суворого, суд вважає за необхідне призначити Безруку остаточне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Необхідність призначення довічного позбавлення волі обумовлено обставинами, що обтяжують відповідальність та небезпечністю особи винного

Кроме максимальной меры наказания Киевский райсуд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму около миллиона гривен.

Близкие погибших с приговором согласны, ведь утверждают - человек опасен для общества. Жуткая картина, которую довелось увидеть воочию ребенку, когда знакомый семьи в упор расстреливает отца, а затем мать - до сих пор дает о себе знать, рассказывает родная сестра Олега Соловьева. У девочки глубокая психологическая травма. Теперь ее воспитывает бабушка.

Елена Раевская, сестра погибшего

Здесь один приговор - человек умышленно пришел расстреляли людей, ребенка, все. Он оттаскивал, сам сказал – я, говорит, оттаскивал мать от ребенка и стрелял в мать на глазах ребенка

Между тем, до вступления в силу приговора обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе. Говорит, будет подавать апелляцию для того, чтобы снова пройти медицинскую проверку, ведь голос в голове продолжает «давать приказы»