Суд оштрафовал на 3400 гривен экс-работницу банка, присвоившую 2,7 млн гривен вкладов клиентов

Суд признал виновной бывшую начальницу отделения банка во Львове, которая на протяжении 2013-2014 годов завладела 2,7 млн гривен средств с депозитных счетов клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции в Фейсбуке.

В ходе следствия выяснилось, что в течение нескольких лет руководитель одного из отделений банка организовала схему завладения средствами финучреждения и его вкладчиков. От имени клиентов банка женщина открывала депозитные счета и подписывала от их имени заявления о переводе средств. В дальнейшем деньги оказывались на ее карточных счетах. По такой схеме злоумышленнице удалось завладеть 2,7 млн гривен.

"Ее приговорили к лишению свободы сроком на пять лет (с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на два года и штрафом в размере 3400 гривен", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной в совершении уголовных правонарушений по ч. 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка).