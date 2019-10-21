Суд оставил под стражей обвиняемых по делу о теракте у Дворца Спорта

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционных жалоб защитника и обвиняемых в теракте возле Дворца Спорта в городе Харькове, оставив решение суда первой инстанции о продлении действия меры пресечения без изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее постановлением районного суда от 3 сентября 2019 обвиняемым суд продлил действие меры пресечения в 1 ноября 2019 и отказано в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении и отмене мер.

Напомним, 22 февраля 2015 во время проведения шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и были ранены 11 человек. Впоследствии двое скончались в больнице. По факту взрыва органом досудебного расследования возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Обвинение предъявлено в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Председательствующий по делу - судья Сергей Шабельников.

Судьи коллегии - Владимир Протасов, Игорь Савченко.