Суд оставил под стражей подозреваемую по делу о ДТП в центре города, в котором погиб 19-летний спортсмен

Трагедия произошла 6 июля в центре города. 58-летняя Ольга Котова насмерть сбила 19-летнего спортсмена Андрея Бессонова. Районный суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Котова признала свою вину. Теперь ее адвокаты подали заявление о том, что подзащитная сильно болеет и нуждается в медицинском обследовании. Поэтому они просят о домашнем аресте и возможности внесения залога. У женщины, мол, обнаружили ишемию сердца, сахарный диабет, а ранее она перенесла несколько инфарктов.

Наталия Романенко, адвокат

Зараз вона перебуває у тяжкому стані хворобливому. Вона розуміє, що нестиме покарання, але на теперішній час – вона хворіє. Саме на теперішній час. Ми говоримо не про те, що вона була звільнена від покарання, ми говоримо про те, що зараз вона знаходиться в лікарні невідкладної медичної допомоги.

Прокуратура же отметила, что госпожа Котова, имея такой перечень болезней, вообще не имела права садиться за руль. Кроме этого, обвинение обращает внимание суда на то, что Котова не пыталась оказать первую помощь парню. А вместо того, чтобы компенсировать ущерб семье Андрея - наняла себе 3-адвокатов, а родителям прислала по почте мизерные деньги. Однако родители на этот счет еще ничего не знают - впервые услышали в зале суда.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Наша позиція залишається незмінною. Ми вважаємо, що ризики, які були зазначені у першому клопотанні - вони зберігаються. Це і можливість переховуватися від слідства, бо це тяжкий злочин, і зараз досудове розслідування ще триває, тому можливість негативно впливати на слідство, на свідків, на експертів і таке інше. Крім того, третім ризиком було зазначено можливість скоєння третього злочину.

Во время судебного заседания мать погибшего Ольга Шевченко отметила, что она ездила на место работы подозреваемой. И говорила со свидетелями.

Ольга Шевченко, мать погибшего

Они побоялись прийти сегодня на суд и вообще дать показания официально. Она после того, как совершила наезд, ее привезли на такси – она торговала до вот этой Дергачевской больницы. Свидетели боятся давать против нее показания.

Отец погибшего считает, что Ольга Котова просто таким образом пытается избежать наказания. Он категорически против апелляции.

Александр Бессонов, отец погибшего

Никто не хочет отвечать за свои поступки. Как я отношусь? – Негативно, я, конечно, отношусь, я считаю, что за ее жизнь вообще никто не должен бороться, но тем не менее, у нее сегодня три защитника, которые считают, что нужно бороться за ее жизнь. А мой сын тренировался с компьютером на руке и с пульсометром, и я сегодня посмотрел его тренировку 6 июля, он еще был жив, пока у него не сняли пульсометр ( может он бы еще больше был жив). Но пульсометр у него сняли через час, после того, как его сбила Котова, потому никто не боролся за его жизнь.

В конечном итоге суд не удовлетворил апелляцию Ольги Котовой. Женщина будет находиться в СИЗО без возможности внесения залога, а все необходимые медицинские обследования ей будут предоставлять там.