Суд отказался изменить осужденной за теракт в рок-пабе "Стена" меру пресечения

Суд отказался изменить меру пресечения 52-летней харьковчанке Марине Ковтун, обвиняемой в совершении теракта в пабе «Стена».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

В ходатайстве обвиняемая ставила вопрос об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

По итогам апелляционного рассмотрения коллегия судей продлила обвиняемой действие меры пресечения в виде содержания под стражей до момента завершения апелляционного рассмотрения данного уголовного производства.

Напомним, приговором Киевского районного суда города Харькова от 7 октября 2019 Марина Ковтун признана виновной в содействии совершению террористического акта (ч.5 ст.27, ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины) и незаконном обращении с боеприпасами (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы .

Однако Ковтун виновной себя не признала и подала на приговор апелляцию.

Также подала свою апелляцию на приговор и прокуратура.

В связи с этим 18 ноября 2019 было открыто апелляционное производство по делу.

В настоящее время сторонам судебного процесса предоставлено право подать возражение на апелляционные жалобы до 28 ноября 2019 года.

Дата и время апелляционного рассмотрения будут известны позже.

Председательствующий по делу - судья Анатолий Люшня.

Судьи коллегии - Владимир Протасов, Игорь Савченко.