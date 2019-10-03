Суд отказался отменить решение Нацсовета по лицензии "112 Украина"

Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск телеканала 112 Украина, который просил отменить решение Нацсовета по теле- и радиовещанию о лишении его лицензий. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрев доказательства и доводы заявителя..., суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. На данный момент истцы не представили суду достаточных доказательств для обоснования заявления и надлежащие доказательства наличия очевидной вероятности причинения вреда их правам, свободе и интересам для принятия решения по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу 112 Украина. Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

После этого телеканал обратился в суд с требованием отменить данное решение.