Суд отказался смягчить приговор Дронову и Зайцевой. Кто из адвокатов решил обжаловать решение?

К 10 годам лишения свободы Киевский районный суд приговорил участников ДТП в феврале текущего года. Обжаловать приговор решили и адвокаты Елены Зайцевой, и адвокаты Геннадия Дронова. Интересы последнего представляет старый защитник. Ц Зайцевой - новая представительница в апелляции, Юлия Плетнева. Вместе с клиенткой они просят смягчить приговор. Изменить 10 лет за решеткой на 5 лет условно.

Юлия Плетнева, защитница Елены Зайцевой:

Ніколи кримінальної відповідальності не притягалася. Щиро розкаялась в злочині. Активно сприяла його розкриттю, тривалий час знаходиться в слідчому ізоляторі. Не може пройти (прошу врахувати) вона не може в умовах позбавлення волі пройти лікування, яке фактично може спасти її життя.

Зайцева во время заседания отмечает, она искренне раскаивается, но просит суд поддержать апелляцию. Правда, в ее раскаяние верит только потерпевшая Марина Ковалева, которая сидела рядом с Зайцевой в «Лексусе» в момент аварии, а также ее адвокат. Остальные пострадавшие и родственники погибших имеют другое мнение, и считают - оба водителя должны сидеть в тюрьме.

Оксана Евтеева, пострадавшая и родственница погибших:

Человек абсолютно не раскаивается, на чем я хочу зробити оголошення, челвоек абсолютно не раскаивается и пытается всеми путями пытается избежать наказания. Я считаю её виноватой и, к сожалению, законодательство предусматривает только 10 лет, значит 10 лет быть в тюрьме и сидеть. - Вину обоюдной признаете, да? Или все-таки нет? - Да.

Адвокат Геннадия Дронова, Сергей Перепелица, требует в апелляции закрыть производство в отношении его клиента, следовательно, оправдать водителя. Подсудимый просит прощения у потерпевших и подчеркивает - приговор суда первой инстанции несправедлив.

Геннадий Дронов, осужденный:

Я прошу прощения в первую очередь, у пострадавших, я не обираюсь ухилятися, я просто хочу справедливости. Я не прятался, не ухилялся с самого начала. Мы не хотим задерживать следствие, просто хочу справдливости. Хочу чтобы перед законом были все равны, но, увы, я этого не вижу.

Судья выслушав все стороны по делу оставил без удовлетворения жалобы защитников Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Владимир Протасов, судья:

Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисника - адвоката Перепелиці та обвинувачувної Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу адвоката Плетньової задовольнити частково.

Изменили приговор только в части, которая касалась гражданских исков. В апелляции коллегия судей разъяснила, что и Дронов, и Зайцева должны заплатить каждому из пострадавших по 500 тысяч гривен.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

В першій інстанції було визначено просто, що позови виплачуються обома обвинувачуваними солідарно, і не було роз'яснено, що значить "солідарно". Оскільки адвокат обвинувачуваної просила розділити 30 на 70, ви чули, то апеляційний суд уточнив, що 50 на 50.

Адвокат Дронова говорит - после ознакомления с полным текстом решения планирует подавать кассационную жалобу.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

Звісно, ми не задоволені рішенням суду, але на привеликий жаль, я не можу зараз оцінити мотиви суду, бо не побачили повного тексту рішення. Не почули верніше. Звісно, касаційне оскарження буде, але більш детально зможу сказати, коли суд надасть повний текст рішення.

Дронов отметил - хочет, чтобы на дело обратил внимание Президент Украины и собирается добиваться справедливости. Зайцева с журналистами не захотела общаться.

Комментировать решение апелляционного суда отказалась и её защитница, Юлия Плетнева.