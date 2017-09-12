Суд отказался ужесточить наказание сыну Шуфрича

12 сентября 2017 г. 15:46
Источник: Корреспондент
129 просмотров

Жалобу прокуратуры суд не удовлетворил.

Апелляционный суд Киева не изменил решение Шевченковского районного суда относительно сына народного депутата Нестора Шуфрича, которого отпустили на поруки отца. Такое решение суд принял на сегодняшнем заседании.

Апелляционную жалобу прокуратуры, настаивавшей на домашнем аресте, не удовлетворили.

Сын Шуфрича свою вину не отрицает. Лечение пострадавшему, которому сделали несколько операций в столичной частной клинике "Борис", оплатил Нестор Шуфрич.

Напомним, 26 августа в центре Киева на ул. Шота Руставели на пешеходном переходе Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля Bentley, сбил 31-летнего пешехода

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.