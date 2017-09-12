Суд отказался ужесточить наказание сыну Шуфрича

Жалобу прокуратуры суд не удовлетворил.

Апелляционный суд Киева не изменил решение Шевченковского районного суда относительно сына народного депутата Нестора Шуфрича, которого отпустили на поруки отца. Такое решение суд принял на сегодняшнем заседании.

Апелляционную жалобу прокуратуры, настаивавшей на домашнем аресте, не удовлетворили.

Сын Шуфрича свою вину не отрицает. Лечение пострадавшему, которому сделали несколько операций в столичной частной клинике "Борис", оплатил Нестор Шуфрич.

Напомним, 26 августа в центре Киева на ул. Шота Руставели на пешеходном переходе Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля Bentley, сбил 31-летнего пешехода