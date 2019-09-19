Суд отложил рассмотрение апелляций родителей, обвиняемых в смерти своего трехлетнего сына

Апелляционное рассмотрение дела на приговор суда первой инстанции, которым признано виновными родителей трехлетнего мальчика в его смерти, отложено, сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Коллегия судей 17 сентября 2019 начала рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых отца и матери и ее защитника, поданных на приговор Октябрьского районного суда города Харькова от 9 октября 2018.

Однако после открытия судебного заседания обвиняемый вновь заявил ходатайство о необходимости его продолжения ознакомления с материалами уголовного производства, которое состоит из четырех томов дела.

При обсуждении данного ходатайства обвиняемый подтвердил, что ранее ему такая возможность предоставлялась, однако в полной мере он своим правом еще не воспользовался.

В связи с этим коллегия судей отложила рассмотрение дела на 15 октября 2019 года, с предоставлением обвиняемому двухнедельного срока закончить процедуру ознакомления с материалами дела.