Суд признал незаконным решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд рассмотрел исковое заявление о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова, которое было принято на сессии горсовета 19 июня, и удовлетворил его.

Об этом стало известно из решения суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

В своем решении ответчик – горсовет, ссылался на Закон Украины «О географических названиях», однако суд отметил, что данный закон не регулирует спорные правоотношения (переименование проспектов, которые не относятся к географическим объектов), а потому не подлежит применению.

"Таким образом, при решении вопроса о переименовании проспекта орган местного самоуправления должен руководствоваться положениями Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат , названий и дат исторических событий", - сказано в решении суда.

Проверив фактические обстоятельства по делу и доказательства, предоставленные сторонами, суд установил, что ответчик при принятии обжалуемого решения не выполнил положений вышеуказанного Закона о проведении общественного обсуждения по вопросам присвоению проспекта в городе Харькове имени советского маршала .

«Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667 / 19 "О рассмотрении электронной петиции" – сказано в решении суда.

Напомним, накануне 9 мая на сайте горсовета появилась петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова, которая в рекордно короткие сроки набрала необходимое для ее рассмотрения количнсвто голосов. Ранее данную петицию харьковчан призвал поддержать мэр Харькова Геннадий Кернес.

Затем данный вопрос был рассмотрен на сессии горсовета, на которой было решено вернуть проспекту название в честь маршала Жукова.

В связи с этим в окружной админитративный суд было направлено исковое заявление об отмене данного решения, а полиция открыла по поводу переименования проспекта уголовное производство.