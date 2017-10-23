Суд отправил девушку, похитившую ребенка в Киеве, под домашний арест

Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения для 20-летней девушки, похитившей ребенка на Оболони, в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 2 месяца.

Решение объявила судья Елена Жережра.

На такой мере пресечения настаивал следственный отдел Оболонского районного управления полиции Киева.

Напомним, что 20 октября на киевской Оболони отец пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день ребенка нашли в бытовке в пригороде Киева. Похитительницу задержали, а ее сожитель проходит по делу как свидетель.