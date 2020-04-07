Суд отправил харьковчанина за решетку за кражи и разбойное нападение на пенсионерку

44-летнего харьковчанина осудили за совершение кражи, разбой и похищение официального документа, совмещенного с проникновением в жилье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что злоумышленник в течение 2017-2018 годов, выламывая двери металлическим ломом, проникал в жилище потерпевших и похищал технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи.

Общая сумма материального ущерба, причиненного злоумышленником, составляет более 70 тысяч гривен.

Кроме того, в марте 2018 осужденный совершил разбойное нападение на пожилую женщину. Считая, что в квартире никого нет, мужчина воспользовался ломом и выломал дверь. Увидев, что женщина находится дома, преступник нанес ей удар по голове металлическим ломом, после чего попытался скрыться с места преступления.

Однако его задержали полицейские.

26 марта 2020 харьковчанина признали виновным по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное повторно, а также нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенный с проникновением в жилище и похищение официального документа).

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.