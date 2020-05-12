Суд отправил подозреваемых в избиении и изнасиловании подростка в СИЗО: подробности избрания меры пресечения

В Орджоникидзевском суде рассмотрели меру пресечения двум подозреваемым в избиении и издевательствах над ребенком на Рогани.

С многочисленными гематомами, порезами, переломами - 17-летний Вячеслав попал в больницу скорой и неотложной помощи 6 мая. Возле остановки общественного транспорта в поселке Докучаева - это на Рогани - его нашли прохожие и сообщили матери. К этому времени она его искала уже почти сутки.

Как рассказал сам пострадавший, его похитили и держали в сарае двое мужчин - новый парень и отец его бывшей девушки, с которой у него накануне произошел конфликт.

Проучить бывшего решили жестоко: били, насиловали, резали кожу, угрожали отрезать «болгаркой» ноги. А после выбросили на улицу.

Сейчас парень продолжает лечение, а его близкие добиваются справедливого наказания для нелюдей. Говорят, без вмешательства прессы этого сделать не могли.

Алла Васюта, родственница пострадавшего

Он приходит в себя, но нужна будет длительная реабилитация и помощь психотерапевтов, потому что ситуация нестандартная. Мне не просто рассказали, я с 5 числа была на связи с мамой, мы его искали, а 6 мая она мне позвонила, и помимо того, что произошло, рассказала, что Липцевский райотдел не хочет принимать, отправляют в Орджоникидзевский, а здесь говорят - не наш район, отправляют в Липцы

После возбуждения уголовного дела по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений» правоохранители задержали 38-летнего и 31-летнего граждан, жителей Рогани. Они действительно оказались отцом и новым парнем девушки, с которой у потерпевшего был конфликт.

Людмила Тунгузкова, мать пострадавшего

Я понимаю, что они мне принесли мне очень много горя, они принесли много горя своим семьям, но я хочу, чтобы, просто извините за выражение, таких мразей не было на улицах нашего города, наших городов, которые могут вот подойти и покалечить жизнь любому ребенку, не только моему.

Старший подозреваемый - отец оскорбленной девушки - от любых комментариев отказался, а парень Дмитрий частично признал вину, фактически подтвердил, что выяснял отношения с помощью пинков, поскольку считает и потерпевшего и его старшего брата угрозой для молодых девушек на районе. И заверил, что ранее, с полгода назад, пытался эти споры решить в законном русле, но полиция никак на обращения не реагировала.

Дмитрий, подозреваемый

Поедьте на Рогань и узнаете, что это за люди, и старший. А младший вообще себе позволяет такое, что никто себе не позволяет, - детей обижает, таких, как он, боится, а только девочек. И такое было неоднократно! – И таким образом Вы решили его наказать? А сейчас понаписывали такого, и «вырезали», и «плоскогубцы», и «в ж*пу»! – Всего этого не было? – Не было

А вот правоохранители пришли к выводу, что речь идет не только об избиении, а о более жестоком преступлении. Поэтому в деле добавились новые статьи.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокуратуры

Наразі повідомлені підозри про нанесення тяжких телесних ушкоджень, також внесені відомості в ЄРДР щодо зґвалтування, катування, незаконного затримання

Кто именно из подозреваемых совершал преступные действия, будут определены путем экспертиз и в ходе досудебного следствия. Пока же суд избрал подозреваемым меру пресечения - двухмесячный арест без права внесения залога.