Суд отправил Полтавца за решетку

20 декабря 2017 г. 13:38
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Червонозавоский районный суд признал Андрея Полтавца, который  в 2008 году пьяным  совершил смертельную аварию,  и снова сел за рул в нетрезвом состоянии, виновным в в совершении преступления по ч. 1 ст. 389 УК Украины.

Как рассказали в прес-службе прокуратуры в Харьквской области, суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, в мае 2008 года Полтавец  в состоянии алкогольного опьянения выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек

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