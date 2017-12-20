Суд отправил Полтавца за решетку

Червонозавоский районный суд признал Андрея Полтавца, который в 2008 году пьяным совершил смертельную аварию, и снова сел за рул в нетрезвом состоянии, виновным в в совершении преступления по ч. 1 ст. 389 УК Украины.

Как рассказали в прес-службе прокуратуры в Харьквской области, суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, в мае 2008 года Полтавец в состоянии алкогольного опьянения выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек