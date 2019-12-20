Суд отправил за решетку диверсанта, который пытался подорвать железную дорогу на Харьковщине

Суд вынес приговор диверсанту, задержанному при попытке подрыва железнодорожных путей на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что диверсию готовил агент так называемого «МГБ ЛНР», которое находится под полным контролем спецслужб РФ.

Для совершения диверсии был избрана насыпь под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС.

Диверсия должна была привести к разрушению и длительного вывода из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны.

В СБУ отметили, что железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок и расположена в непосредственной близости от населенного пункта.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил соединение устройства сигналом с мобильного телефона.

Однако контрразведчики СБУ заранее заменили взрывное устройство на имитационное средство, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.

Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя. Им оказался житель Луганской области, который ранее принимал участие в вооруженном противостоянии ВС Украины.

Также он был завербован представителями «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области. Впоследствии он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и этого преступления, за выполнение которого ему была обещана материальное вознаграждение представителями террористической организации «МГБ ЛНР».

Суд признал исполнителя диверсии виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 1 месяц.

Как сообщил Владисла Абдула, задокументировано, что организатором диверсионного акта был сотрудник псевдоспецслужбы, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемый «МГБ ЛНР».

Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.