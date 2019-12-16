Суд отправил за решетку двух осужденных, обокравших харьковское предприятие на 600 тысяч гривен

Суд ужесточил наказание двум осужденным, которые обокрали харьковское предприятие, отправив их за решетку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинение доказало перед судом, что двое злоумышленников, которые нанесли значительный материальный ущерб предприятию, должны отбыть реальное наказание за кражи (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По информации начальника управления поддержания обвинения в суде Татьяны Сотниковой, двое мужчин за полтора месяца совершили 5 краж, ночью проникая на территорию предприятия, где работали. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила более 600 тысяч гривен.

Согласно приговору Московского районного суда Харькова, злоумышленников признали виновными по ч. 3 ст. 185 УК Украины, и приговорили обоих к 4 годам лишения свободы, освободив при этом от реального отбывания наказания в местах лишения свободы с испытанием на 3 года.

Данный приговор прокуратура и пострадавший обжаловали в Харьковском апелляционном суде. Основанием для этого стало то, что обвиняемые совершили ряд преступлений, относящихся к категории тяжких, имеют отрицательные характеристики и в течение всего времени досудебного расследования и судебного рассмотрению не возместили ущерб предприятию.

Апелляционный суд отменил приговор районного суда в части назначенного наказания, назначив обвиняемым наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 185 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы.

Указанный приговор апелляционного суда вступил в силу.