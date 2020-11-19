В Харькове экс-правоохранителю вынесли приговор за ДТП, приведшее к инвалидности девушки

В Харькове суд вынес приговор в отношении бывшего оперуполномоченного СУР Орджоникидзевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области по делу о ДТП, в результате которого была тяжело травмирована 18-летняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 2 сентября 2015 милиционер, будучи за рулем автомобиля, грубо нарушил требования п. П. 1.5, 18.1 Правил дорожного движения Украины и совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевшей были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые в дальнейшем привели к инвалидности II группы.

Суд признал экс-милиционера виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.