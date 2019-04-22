Суд вынес приговор грабителям ритуальной фирмы

В Харьковской области осудили двух жителей Богодуховского района по ч.3 ст.186 УК Украины.

Приговором Богодуховского районного суда они признаны виновными в грабеже (ч. 3 ст. 186 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в октябре 2016 года в Богодухове ранее судимые 24-летний и 50-летний мужчины проникли на территорию предприятия по изготовлению памятников.

Они знали, что на предприятии имеется немалая сумма средств, поскольку один из них ранее работал там разнорабочим.

Злоумышленники повалили на землю и связали 65-летнего охранника, после чего зашли в помещение и вынесли сейф с деньгами и документами.

Всего грабителям удалось «разжиться» более чем на 100 тысяч гривен.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил грабителям наказание в виде 6,5 лет лишения свободы каждому.