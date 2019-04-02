Суд отправил за решетку харьковского карманника

Серийный вор, который «чистил» карманы пассажиров городского транспорта, получил приговор.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, злоумышленник промышлял в транспорте, на общественных остановках и в переходах метро. Его жертвами, как правило, становились женщины. Мужчина «чистил» карманы и сумки. Похищал, преимущественно, мобильные телефоны и кошельки. За 3 месяца он совершил не менее 20 эпизодов краж.

В конце марта прошлого года злоумышленник также совершил грабеж. Он выхватил из рук женщины сумку с личными вещами и деньгами и скрылся.

Приговором Московского районного суда г.. Харькова 31-летнего мужчину признали виновным в совершении серии краж и грабежа по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 УК Украины и приговорили его к 5 годам лишения свободы.